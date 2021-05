Canoa: pioggia di medaglie a Milano per i canoisti della Canottieri Sanremo

Ancora un fine settimana ricco di soddisfazioni per i canoisti della Canottieri Sanremo che a Milano conquistano 16 medaglie.

Sabato 1 maggio sulle acque dell’idroscalo si e svolta la prima gara di canoa interregionale chiusa del nord ovest dove hanno partecipato Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Sardegna per un totale di 34 società e 1340 atleti gara. Nonostante la pioggia abbia caratterizzato tutta la manifestazione gli atleti della Canottieri Sanremo si sono distinti in tutte le categorie e distanze. Questa gara ha visto in campo contemporaneamente tutte le categorie dagli allievi b 10/12 anni ai master.



Primo a scendere in campo e prima vittoria per i colori bianco azzurri e stato Alessandro Allavena, cat.allievi b, subito seguito da Matteo Vitulano, primo categoria cadetti a, e Viola Pompili prima nelle cadette a che in coppia con la sorella Valentina, bronzo nel k1, conquista un altro oro nel k2. Oro sia nel k1200 che k1 1000mt per master Luca Rossi. Sempre nella cat.cadetti a ottimo l’argento di Vitulano M. e Mattia Simonin e il bronzo dell’esordiente Simone. Semeria.

Poco dopo sono scesi in acqua i cadetti b con Dos Santos Barreto Joao e Matteo Trosso anche lui alla sua prima gara giunti rispettivamente secondo e terzo nel k1 e quarto insieme nel k2.

Subito dopo sono scese in acqua le Categoria assolute e ancora in evidenza la canottieri con l’oro nel k4 ragazze di Camilla Pompili, Beatrice Pignotti, Ilaria Vacondio, e Alice Rolfo queste ultime anche argento nel k2.

4 posto per Loris de Faveris e Federico Simonetti nel k2 ragazzi e 8 posto per l'esordiente k4 di Federico Martini, Nicolò Ravasio, Francesco Bottini e Francesco.

Ad un passo dalla finale il k2 di Adriano Perotto Ghi e Francesco Leone.

Nalla cat. junior oro per il k4 di Samuele Siciliano, Alessandro Martini, Lorenzo Dragoni, e Lorenzo Mauro.

Bronzo per Siciliano nel k1 e 4 posto per il k4 femminile di Vacondio Riolfo a. Pompili c. e Elisabetta Ruggiero.

Nella difficilissima categoria senior un ottimo argento per il.k4 di Luca Sparneri, Grossi Bianchi, Simone Siciliano, Samuele e Mauro Lorenzo.

"Siamo molto contenti dei risultati ma soprattutto siamo contenti di come i nostri atleti si approcciano alla gara nonostante il tempo avverso hanno dimostrato grinta e determinazione elementi fondamentali per la loro crescita sportiva". Queste le parole degli allenatori della canottieri Monica Albarelli, Diego Pizzamiglio, Vitulano Marco e Enrico Amabile.