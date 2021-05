Ventimiglia: il tecnico Luciano Cosco in pensione da AIGA, i ringraziamenti del direttivo di Fratelli d'Italia

Il direttivo di Fratelli d'Italia della città di confine saluta il pensionamento dall'azienda Aiga del tecnico Luciano Cosco.



"Fratelli d'Italia, con il consigliere Bartolomeo Isnardi, l'assessore Gianni Berrino e il commissario Paolo Strescino, in occasione del meritato pensionamento, rivolge un sentito grazie all'amico Luciano Cosco per il valido lavoro svolto, da oltre 20 anni, come tecnico AIGA. Un particolare ringraziamento è dedicato anche a Sergio Scibilia quale stimato e ultimo Presidente della suddetta Azienda, prima del subentro di Rivieracqua".