Molini di Triora: stima dei danni della frana dello scorso ottobre 2020, la replica del sindaco Sasso all'opposizione

"Mi associo con consigliere di opposizione Becciu nel ringraziare la provincia per aver realizzato un intervento a favore della nostra comunità che aspettava da tempo la riapertura di questo tratto che ha subito dapprima una limitazione al transito e dopo causa peggioramenti una chiusura definitiva". Ad intervenire sull'argomento è il Sindaco del Comune di Molini di Triora Manuela Sasso che risponde al capogruppo di opposizione Antonio Mario Becciu sulla stima dei danni della frana dello scorso ottobre 2020.

"Condivido con Becciù - continua il sindaco Sasso -, altresì, la lungaggine dei tempi di erogazione dei finanziamenti, la nostra collettività si è vista aver avuto troppi danni non ancora finanziati materialmente. Mi soffermo, invece, sull’osservazione che il consigliere fa circa il calcolo della stima dei danni che ritiene siano cifre astronomiche e chiedo: proprio perché non siamo dei tecnici né io né lui come si può far affermazioni tali, dopo che al fine di ricalcolare il lotto funzionale di Gavano sono stati ricontrollati i quadri economici e quadravano al centesimo di euro? Non credo che si possano fare affermazioni tali quando si dovrebbe conoscere, e gli è stato più e più volte spiegato nel consiglio da lui citato, che i lavori di somme urgenza vengono erogati solo a seguito di rendicontazione sulla base della stima fatta in urgenza dopo l’alluvione. Detto questo voglio rassicurare i miei concittadini che non si sperperano soldi pubblici soprattutto a seguito di questo tragico evento, e a supporto di quanto detto confermo che le rendicontazioni degli interventi già fatti sono in linea con le priorità a cui abbiamo dovuto sopperire".