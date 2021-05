Il mondo della musica sanremese è in lutto per la scomparsa di Filippo Castore, musicista molto apprezzato in città e non solo.

Aveva 66 anni e in molti lo descrivono come una persona buona, disponibile, gioviale e sempre pronta ad aiutare il prossimo.

In queste ore molti i messaggi di cordoglio scritti sulla sua pagina social. Musicista con la passione per il blues e il rock era un bassista molto apprezzato in tutto il ponente.