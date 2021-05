Coronavirus: numeri stazionari oggi in Liguria e nella nostra provincia dove sono 33 i nuovi contagiati

Numeri stazionari anche oggi stazionari i numeri relativi al Covid nella nostra regione e in provincia di Imperia. Sono infatti 202 i nuovi positivi in Liguria, a fronte di 3.057 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 1.595 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 15,13 pari al 6,6%.

Sono stati 33 i nuovi contagi nella nostra provincia mentre sono stati 38 nel savonese. 96 a Genova e 32 a Spezia. Oggi si registrano 5 morti in regione (tra venerdì e ieri) tra i quali una donna di 89 anni a Sanremo

I dati sulla diffusione del Covid in Liguria

Tamponi processati con test molecolare: 1.194.092 (+3.057)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 259.675 ( +1.595)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 99.837 (+202)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.603 (+25)

Casi per provincia di residenza

Imperia 733 (+1)

Savona 964 (-1)

Genova 2.958 (+9)

La Spezia 652 (+9)

Residenti fuori regione o estero 90 (+1)

Altro o in fase di verifica 206 (+4)

Totale 5.603 (+25)

Ospedalizzati: 536 (+14); 61 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 104 (-); 7 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 94 (+4); 9 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 88 (-); 21 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 64 (+3); 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini – 3 (+3)

Asl 3 - 88 (+1); 6 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 36 (+1); 5 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 59 (+2); 8 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 5.061 (+50)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 90.040 (+172)

Deceduti: 4.194 (+5)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.387 (+29)

Asl 2 - 1.157 (+2)

Asl 3 - 2.100 (-75)

Asl 4 - 415 (-28)

Asl 5 - 839 (+5)

Totale 5.898 (-68)

Dati vaccinazioni 2/05/2021 alle 16

Consegnati (fonte governativa): 649.680

Somministrati: 626.697

Percentuale vaccini somministrati su consegnati: 97%