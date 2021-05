Dopo nove anni di dominio Juve l'Inter torna a vincere lo scudetto: esplode la gioia dei tifosi anche a Sanremo e Imperia (Foto e Video)

Dopo nove anni di totale dominio della Juventus, torna a vincere lo scudetto l’Inter e, anche nelle strade della nostra provincia, esplode la gioia dei tifosi nerazzurri.

Al fischio finale del match tra Sassuolo e Atalanta, che ha visto il pareggio dei bergamaschi, il primo posto dell’Inter è diventato matematico a quattro giornate dalla fine.

Le piazze principali delle città di Sanremo e Imperia, si sono quindi trasformate in curve di tifosi e si sono colorate di nerazzurro. Slogan, bandiere e sciarpe dei supporters della squadra di Conte che, dopo 11 anni torna vincere lo scudetto.

Molti i controlli delle forze dell'ordine per cercare, per quanto possibile, di evitare assembramenti e per fare in modo che i tifosi indossassero le mascherine.