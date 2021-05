Imperia, fuga di gas in via Pagliari: intervento dei vigili del fuoco

Intervento stamani dei vigili del fuoco di Imperia in via Pagliari, a Porto Maurizio a Imperia, all'interno di una villetta indipendente dove per cause in corso di accertamento si è registrata una piccola fuga di gas.

A causa della perdita si è registrato un piccolo scoppio all'interno della cucina dell'abitazione e sono stati danneggiati lievemente gli ambienti e il piano cottura.

Fortunatamente non si registrano feriti e intossicati. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e provveduto alla bonifica.