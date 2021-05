'Eccellenze in digitale', martedì webinar gratuito dedicato all’uso dei social per il business

“I social per il business: imparare a scegliere e utilizzare canali ulteriori ed emergenti” è il titolo del webinar in programma dalle 10.30 alle 12.30 e curato da Francesco Berni. Il seminario è finalizzato a presentare le principali caratteristiche e peculiarità di alcune piattaforme social emergenti e secondarie, prospettando come e se utilizzarle in una strategia integrata di comunicazione online.