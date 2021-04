Pallanuoto: con il concentramento degli Under 18 domenica torna a Imperia il campionato regionale giovanile

Finalmente torna in vasca la pallanuoto giovanile della Rari Nantes Imperia. L'appuntamento è per domenica prossima, alla piscina 'Felice Cascione', per il campionato regionale giovanile, con un format nuovo che si attiene alle disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria.

La società giallorossa ospiterà il primo evento giovanile della stagione, alla ripresa dall'inattività. Saranno gli Under 18 di Stefano Fratoni i primi a scendere in vasca ma presto potremo vedere anche altre categorie giovanili. Il concentramento domenicale prevede il raggruppamento delle cinque squadre compongono il Girone 1 degli Under 18 B liguri per cinque partite totali. Ogni formazione disputerà due partite e, nello specifico, la Rari Nantes Imperia affronterà Idea Sport Albenga e GS Aragno. L'evento verrà disputato a porte chiuse come disposto dalla FIN.

Ecco il programma:

h.10.00 R.N.IMPERIA-I.S. Albenga

h.11:30 GS Aragno-Crocera Stadium B

h.13:00 Andrea Doria-I.S. Albenga

h.14:30 R.N.IMPERIA-GS Aragno

h.16:00 Andrea Doria-Corcera Stadium B

Per il doppio confronto, Mister Stefano Fratoni sarà accompagnato in panchina dall'allenatore Enrico Gerbò e dal giovane assistente Jacopo Brignolo. Ecco i 13 convocati: Lorenzo Di Lionardo, Luca Bracco, Giulio Casella, Niccolò Sciocchetti, Federico Lucia, Alessandro Demasi, Giacomo Grosso, Pietro Rombo, Pietro Parolini, Pietro Cipriani, Samuele Porro, Luca Paganoni, Matteo Murialdo.