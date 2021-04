A Sanremo e Arma di Taggia i banchetti Telethon con i cuori di biscotto per la Festa della Mamma

Anche quest’anno, la squadra Telethon scende in campo per distribuire i cuori di biscotto, insieme ad Azione Cattolica Italiana - Parrocchia degli Angeli di Sanremo operando in sicurezza e nel rispetto delle norme in vigore.

Compatibilmente con l’evolversi della situazione, i volontari Telethon saranno presenti domani e domenica in via Escoffier a Sanremo con il loro banchetto di raccolta fondi e in piazza Chierotti ad Arma di Taggia, dove si potranno scegliere i cuori di biscotto e mostrare il proprio sostegno alle mamme rare.

Cuori di biscotto per Telethon 2021: torna “Io per lei“, la campagna della Fondazione Telethon nata per celebrare le mamme “rare” e sostenere, attraverso l’acquisto dei cuori di biscotto prodotti dalla pasticceria genovese Grondona, la ricerca sulle malattie genetiche rare.

“Con la campagna ‘Io per lei’ la Fondazione Telethon vuole al centro tutte le mamme che ogni giorno, con forza e fiducia, combattono con forza per il futuro dei loro bambini, la necessità di maggiore attenzione alla ricerca scientifica è stata evidenziata dalla pandemia. Solo la ricerca può infatti trovare risposte concrete e soluzioni in grado di cambiare concretamente le vite di tutti noi” dichiarano da Telethon.

I cuori di biscotto sono disponibili quest’anno in una rinnovata confezione colorata e originale e in tre differenti gusti: con gocce di cioccolato, al cacao con gocce di cioccolato e con arance di Sicilia. Ancora una volta nascono dalla collaborazione tra Fondazione Telethon e la storica pasticceria genovese Grondona che ha realizzato i biscotti con materie prime di qualità, seguendo ricette originali e gustose.

Le scatole di latta, disegnate in esclusiva dall’illustratrice Annalisa Beghelli in tre differenti colori (azzurro per i biscotti al cacao con gocce di cioccolato, giallo per i biscotti con gocce di cioccolato, arancione per i biscotti con arance di Sicilia), sono eleganti e curate nel dettaglio, ideali per essere collezionate. In ogni scatola in latta ci sono tre vaschette, confezionate separatamente e contenenti 6 biscotti per un totale di 18 biscotti e un peso complessivo di 300g.