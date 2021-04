Ventimiglia: continua il botta e risposta sulla pratica Dimar, il rimbrotto del Consigliere Isnardi all'Assessore Panetta

"Personalmente non mi stupisce che l'Assessore Panetta cerchi di rispondere sui giornali anziché attraverso le opportune consultazioni tra amministratori. Non per niente le mie depositate richieste di riunioni per chiarimenti e approfondimenti non hanno avuto, in quelle sedi, alcun seguito”.

Inizia in questo modo la nuova ‘piccata’ replica del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Bartolomeo Isnardi, all’Assessore Tiziana Panetta (QUI) che, a sua volta, questa mattina era intervenuta dopo le affermazioni di ieri. “Forse essendo al suo primo mandato non ha presente – prosegue Isnardi - o è semplicemente mal consigliata, che il metodo e il sistema giusto non può essere rappresentato da affermazioni personali sui giornali. Avrebbe potuto concedere o convocare ella stessa una riunione ad hoc già da tempo. A me non si è data altra scelta per dar voce ai molti cittadini e negozianti che con questa faccenda hanno visto poco tutelati i propri interessi. Ma visto che solo così se ne può parlare, ben venga la replica, purché sia quella giusta. Per farla seriamente è allora arrivato il momento che l'assessore si informi meglio in prima persona”.

“Ho parlato del mancato incasso dei famosi oneri di urbanizzazione e dei 100 posti di lavoro mai ottenuti, proprio per evidenziare un grande problema che non chiamerei semplicemente ‘fumo’. Riporto testuali parole ‘ L'iter non ha potuto proseguire’ e quindi ecco perché gli oneri non sono stati incassati. Ma Assessore, diciamolo il perché la pratica ha avuto l’iter interrotto! È proprio per l'abuso segnalato e da me sottolineato durante il Consiglio comunale di luglio, che l'iter è da molto tempo in stasi. Eppure, la conoscenza di questo abuso non ha impedito il vostro consenso in quello stesso Consiglio. Mi si accusa dunque di gettare fumo, di esser una specie di provocatore? Va bene, lo sarò allora tutte le volte che sarà necessario esserlo!”

“Il mio compito – termina il capogruppo di FdI - non è quello di esser contro il Consiglio, è semmai quello di farmi rappresentante degli interessi dei cittadini in generale e non certo dei miei personali, come maldestramente lascia invece ben intendere. Infine, sarebbero anche da capire le inutili battute sui ruoli di maggioranza o di minoranza a me rivolte come consigliere di questa amministrazione, non pensa, assessore, che da una parte e dall'altra siamo i rappresentanti della stessa città e degli stessi beni?”