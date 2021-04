Ventimiglia: caso Dimar, l'Assessore Panetta replica a Isnardi "Il Consigiere non conosce la normativa"

Secca replica degli assessori Matteo De Villa e Tiziana Panetta al consigliere Bartolomeo Isnardi, dopo le dichiarazioni di ieri (QUI) in relazione al caso Dimar.

“Il consigliere (di minoranza?) Isnardi – evidenzia l’Assessore Panetto - dimostra non solo di non conoscere la normativa e le regole da applicare alla fattispecie (e ciò personalmente non mi stupisce), ma altresì di non conoscere lo stato dei luoghi. Mentre conferma dubbi che erano già sorti in precedenza, quando asserisce che ‘i problemi oltre ad essere stati da me preannunciati...’. Proprio cosi: quei ‘problemi’ nascono da una segnalazione su abusi edilizi nei luoghi che ci occupano e che erano stati oggetto della pratica passata in consiglio per il riconoscimento del pubblico interesse all’istanza presentata per l'apertura delle MSV con cambio di destinazione d'uso. Giustamente e correttamente gli uffici, previo accertamento dell'abuso, hanno emesso la relativa ordinanza e segnalato il fatto alla Procura. Quanto sopra ha comportato lo stasi della pratica ed il mancato deposito dei relativi progetti (ovviamente non assentibili se non previa risoluzione delle problematiche contestate, che trattandosi di pratiche idrauliche devono ottenere le autorizzazioni dagli enti superiori, ovvero la Regione)”.

“Non si comprende – prosegue Panetta - pertanto, quali ‘ulteriori verifiche’ abbia effettuato il consigliere, perché se effettivamente le avesse fatte, si sarebbe accorto delle castronerie che sostiene. Ed allora si informi il consigliere che, ovviamente, gli oneri non possono essere versati per una pratica che non ha potuto proseguire il suo iter. Ma quale permesso speciale? Che si informi veramente prima di dar fiato ad elucubrazioni prive del minimo fondamento. I ‘conti fatti’ si sono attenuti ai dettami della normativa del settore, ed in particolare di quanto previsto dalla legge regionale. La ‘vendita all'ingrosso’ svolta su altri locali, è altra fattispecie, sulla quale l'amministrazione sta svolgendo tutti gli accertamenti, posto che sono già stati emessi provvedimenti, che sono stati impugnati ed oggetto di contenzioso. Deve ricordare Isnardi che la Pubblica Amministrazione agisce diversamente dal privato e dai rapporti tra privati. Che la smetta di buttare fumo, quando ignora di cosa sta parlando e che la smetta, sotto le smentite spoglie di tutelare interessi della collettività, magari cerca di tutelare altro. Che si informi e faccia il consigliere di maggioranza, se crede, e si attenga al suo ruolo”.

Nel frattempo si attendono le reazioni del Sindaco anche se le dure parole della Panetta della lista civica Scullino porteranno sicuramente un forte contraccolpo politico.