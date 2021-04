Sanremo: positivi al covid costretti a tenere i rifiuti in casa, un ‘bug’ del sistema dovuto al cambio ditta. Artusi “Se non si andrà a regime revocheremo l’appalto”

Da alcuni giorni diverse famiglie di Sanremo hanno lamentato un disservizio non da poco. Il sistema per la raccolta rifiuti domiciliare a chi si trova in quarantena perché positivo al covid ha mostrato notevoli lacune con molti nuclei famigliari costretti a tenere la spazzatura in casa per diversi giorni.

Il caso è finito oggi all’attenzione del consiglio matuziano con l’interpellanza presentata dal consigliere Federica Cozza alla quale ha risposto l’assessore all’Igiene Urbana, Lucia Artusi: “La nuova ditta ha iniziato il suo servizio dal 12 aprile, nel periodo in cui la ditta precedente ha saputo di non essersi aggiudicata l’appalto del servizio non ha provveduto al ritiro dei rifiuti dai residenti ai quali aveva ritirato il kit. Nel frattempo i richiedenti sono stati messi nell’elenco della nuova ditta. Ci siamo ritrovati un bug nel servizio con alcuni utenti che avevano i sacchi della vecchia ditta con la nuova che non li ha ritirati. La vecchia ditta aveva anche sottovalutato il numero di positivi a Sanremo”.

“L’ufficio Ambiente ha quindi inviato una serie di solleciti, il primo il 21 aprile, il secondo il 23 e al 27 sono state mosse due contestazioni formali con l’applicazione delle sanzioni previste - ha concluso l’assessore Artusi - l’azienda ci ha comunicato di aver potenziato il servizio e oggi l’Ufficio Ambiente ha rilevato un miglioramento del servizio. L’ufficio Ambiente lo sta attenzionando e se non dovesse andare a regime si procederà con la revoca dell’appalto. Una soluzione che spero non accada, ci metterebbe ulteriormente in difficoltà, auspichiamo che le penali applicate servano da monito”.