Sanremo: il consiglio comunale approva il regolamento per il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Il consiglio comunale di questa sera ha approvato, con 15 voti favorevoli e un astenuto, il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Documento che, di fatto, aggiorna i pagamenti anche per il pagamento del suolo in caso di manifestazioni o iniziative non di lucro. E l’argomento ha scatenato il confronto sia in commissione che in consiglio.



Durante la discussione i consiglieri Umberto Bellini, Andrea Artioli e Mario Robaldo hanno a più riprese ribadito l’intenzione di chiedere all’amministrazione una revisione dei canoni per permettere la concessione del suolo gratuito in caso di manifestazioni politiche, religiose, sociali, culturali, sportive, filantropiche o senza scopo di lucro. L’assessore al Bilancio, Massimo Rossano, ha dato la disponibilità da parte della giunta a individuare le tariffe da adattare allo ‘scheletro’ del regolamento approvato in consiglio.



Ma, sul filo di lana, l’intera discussione è stata resa vana quando il consigliere Marco Viale ha messo in evidenza un punto del regolamento che rimanda a un altro articolo il quale chiaramente specifica che i beni comunali possono essere concessi in uso gratuito proprio nei casi di cui sopra. Circostanza che ha indispettito il consigliere Artioli che ha abbandonato l’aula per il voto.



In allegato il testo del regolamento.