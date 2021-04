Sanremo: flash mob di Fratelli d'Italia di fronte al Casinò per dire al Governo Draghi "Basta Coprifuoco" (Video)

Flash mob di Fratelli d’Italia, questa sera alle 21.30 di fronte al Casinò di Sanremo, per chiedere al Governo Draghi di rimuovere il coprifuoco. Diversi gli esponenti del partito di Giorgia Meloni che, proprio questa sera hanno organizzato una analoga manifestazione a Roma.

Erano presenti, tra gli altri, l’Assessore regionale Gianni Berrino, il Consigliere Veronica Russo e molti esponenti del partito di tutta la provincia di Imperia.

“E’ una limitazione della libertà personale che interessa tutti - ha detto Gianni Berrino - sia chi vuole uscire dopo mesi di chiusura ma anche per chi, dopo le 22, vuole muoversi normalmente. Inoltre impedisce alle attività economiche di svolgere il proprio lavoro. Chiediamo un’equità di vita per coloro che smettono di lavorare alle 14 e quelli che smettono alle 19.30. Senza dimenticare che gli stranieri non verranno mai in Italia in vacanza per chiudersi alle 22 in camera d’albergo”