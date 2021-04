Riforme, anche a Imperia inizia la raccolta firme di Fratelli d'Italia per sostenere le 4 proposte di legge di iniziativa popolare

"Elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo. Fratelli d'Italia presenta anche a Imperia la campagna di raccolta firme a favore di quattro proposte di legge di iniziativa popolare lanciate da Giorgia Meloni e che il Circolo Città di Imperia promuove". A comunicarlo è la Portavoce di FdI Sara Serafini.



“Per chi fosse interessato a firmare la petizione di Fratelli d’Italia, sarà possibile farlo a partire da oggi presso l'ufficio elettorale del Comune di Imperia dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16.30. Essendo ancora in periodo di emergenza, in caso di grande afflusso, gli ingressi potranno essere scaglionati. Si può comunque telefonare per prendere appuntamento per firmare all'Ufficio elettorale del Comune di Imperia”.

Per ulteriori delucidazioni sulle proposte di legge, è possibile scrivere e-mail al seguente indirizzo: circolofdi2020.imperia@gmail.com