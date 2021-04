Sanremo: a Coldirodi la statua della Madonna Pellegrina per le celebrazioni di maggio

Quest’anno le funzioni tradizionali del mese di maggio a Coldirodi saranno arricchite dalla presenza di una copia, riprodotta in scala ridotta, della statua della Madonna Pellegrina realizzata in pregiata cartapesta leccese e offerta da un benefattore.

La piccola statua, in questo tempo di pandemia, animerà un vero e proprio pellegrinaggio nei vari punti della frazione, ogni venerdì del mese, alle 20.30.

Tutti possono prenotare e accogliere la Vergine nelle loro famiglie chiedendo al Parroco, don Filippo Pirondini. Nella bacheca della chiesa parrocchiale saranno elencate, di volta in volta, le famiglie che accoglieranno la Madonnina.

Il mese di maggio si concluderà lunedì 31 con l’atto di affidamento a Maria e la presenza di tutti i bambini che riceveranno la Prima Comunione.

“Affidiamoci a Maria in questo tempo di pandemia, per chiedere il dono della liberazione e soprattutto affidiamoci alla Madonna Pellegrina che nel passato è stata sempre punto di riferimento, perché il male si vince solo con il bene” dichiarano i promotori dell’iniziativa.