Via libera all’apertura degli stabilimenti balneari, Viale (SIB): “Riapriremo in tutta sicurezza come l’anno scorso ma con uno spirito migliore”

Primo weekend in zona gialla. Previsioni meteo sfavorevoli ma tante le prenotazioni soprattutto a pranzo per i ristoranti e tanta la voglia di ripartire con lo sguardo puntato all’ imminente stagione estiva. Gli stabilimenti balneari si preparano e molti, quelli dotati di ristorante accolgono già il pubblico. In tutta la provincia la notizia di poter riaprire secondo il protocollo dell’anno passato ha senza dubbio offerto ai gestori un’iniezione di fiducia e si dicono pronti per ripartire in tutta sicurezza.

Una panoramica, partendo dal golfo dianese, ce la offre Fabio Viale presidente provinciale Sib: “Abbiamo saputo soltanto pochi giorni fa che potevamo aprire da subito, prima pensavamo di doverlo fare il 15 maggio. Fortunatamente possiamo perché siamo all’aperto, ci sono stati confermati gli stessi protocolli dell’anno scorso, in quanto in Liguria non c’è stato nessun cluster covid su stabilimento balneare nell’intero 2020, nessuna spiaggia è stata chiusa causa virus. Le misure funzionano e sono state riconfermate a livello regionale e nazionale e quindi le spiagge saranno identiche all’anno scorso. Questo ci permette di sapere già come regolarci. Ho fatto una riunione provinciale coi soci ed ho spiegato le regole che sono dunque le stesse dell’anno scorso. Molti - continua Viale - si stanno attivando per aprire, quanti lo faranno questo fine settimana non è prevedibile. Lo spirito sicuramente è migliore dell’anno scorso quando c’era incertezza totale e l’Italia si trovava in una situazione di lockdown. La gente non prenotava, invece quest’anno ha visto che si può venire in spiaggia assolutamente in totale sicurezza, e le prenotazioni nel golfo dianese, Arma di Taggia e Sanremo viaggiano a ritmi notevoli. Per questo weekend, nella zona del dianese gli stabilimenti non apriranno, avendo saputo da poco della possibile apertura. Lo faremo in assoluta sicurezza magari con dieci giorni di ritardo rispettando tutti i protocolli di igiene. Le spiagge - conclude - apriranno il 15 poiché hanno bisogno di allestire in tutta sicurezza. L’anno scorso abbiamo fatto delle belle cose e ci sono state tutte confermate”.

Ad estremo ponente, anche a Ventimiglia soltanto gli stabilimenti con servizio ristorazione sono già pronti aprendo le porte al pubblico soltanto per quanto riguarda quell’aspetto. I gestori sono ottimisti per la stagione estiva ma c’è ancora da fare anche in termini di pulizia spiagge.



Il commento in merito di Alessandro David, responsabile balneari Ventimiglia: “La maggioranza degli stabilimenti balneari di Ventimiglia offre anche il servizio ristorazione e quello certamente parte, al di fuori della stagione balneare. In teoria ci stiamo preparando anche se non c’è ancora nulla di pronto in termini di preparazione spiaggia, non c’è stato proprio il tempo. La spiaggia non è ancora pronta per accogliere bagnanti. Per la stagione abbiamo tutti fiducia che tornino i nostri clienti del Piemonte, Lombardia e quelli stranieri, basta solo un raggio di sole”.