Ventimiglia: ritorna il mercato e, con lui, anche la cronica mancanza di clienti (Foto)

Con la zona gialla ritorna il mercato di Ventimiglia e purtroppo, con lui, anche l'ormai cronica assenza di una clientela numerosa e variegata.

La mancanza di francesi continua ad influire pesantemente in maniera negativa sull'economia degli affari della categoria ambulanti. Presenti i banchi, ma quello che si vede è la replica delle cronache passate in cui lo sconforto degli esercenti passeggia insieme a pochi avventori per i viali della città di confine.

I venditori si dicono ormai impazienti di rivedere l'afflusso di acquirenti e le facce amiche dei cugini francesi. Restano in attesa con le antenne alzate, pronti a captare ogni nuova notizia che possa significare riaperture, con gli occhi puntati ad ovest da dove provengono i consumatori d'oltralpe che di fatto sorreggono una grande percentuale di questo importante mercato.

Con la speranza che le misure si allentino un altro venerdì tutt'altro che memorabile.