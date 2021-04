Monolocali in vendita a Sanremo: le zone migliori

Se state pensando di investire nell’acquisto di una casa a Sanremo, sappiate che questo potrebbe essere un ottimo periodo per approfittarne. Il mercato immobiliare infatti è molto vitale e dinamico in questa città e la pandemia ha dato una scossa non indifferente all’intero settore. L’attuale situazione d’incertezza economica che in molti purtroppo continuano a portarsi dietro ha determinato una leggera inflessione della domanda. Ciò significa che sono calate le persone interessate all’acquisto di un immobile a Sanremo e dunque si riescono a trovare delle buone offerte ma anche molte più opzioni disponibili.

In quanto alla tipologia di appartamenti, sono soprattutto quelli di modesta metratura a rappresentare un’occasione in questo periodo. Molti sono infatti rimasti sfitti per via dell’assenza di turismo che ha caratterizzato l’ultimo anno ma anche perché dopo il Covid sono cambiate le esigenze degli italiani. Per quanto riguarda ad esempio i monolocali in vendita Sanremo offre oggi delle interessanti occasioni, che vale la pena prendere in considerazione.

Non si può tuttavia prescindere dall’ubicazione dell’immobile, che fa una grandissima differenza e che deve essere valutata con attenzione. Vediamo dunque quali sono le migliori zone dove acquistare casa a Sanremo.

Il centro storico di Sanremo

Il centro storico è senza dubbio la zona migliore della città, anche se si tratta, come si può immaginare, della più costosa per quanto riguarda il mercato immobiliare. D’altronde, è proprio in quest’area che si concentrano solitamente i turisti che presto torneranno ad affollare il lungomare. Il centro storico di Sanremo è una vera e propria chicca, ricca di stradine e di vialetti caratteristici che offrono scorci davvero suggestivi. Di contro, vivere in pieno centro storico potrebbe non essere il massimo per via del fatto che molte zone sono a traffico limitato e gli spostamenti non sono sempre agevoli. Vale la pena prendere in considerazione l’acquisto di un monolocale in questa zona della città se l’intenzione è quella di metterlo a rendita proponendolo in affitto ai turisti. In tal caso si può ammortizzare in breve tempo la spesa sostenuta perché i canoni di locazione sono ovviamente più alti nel centro storico.

San Martino-Villetta

Il quartiere San Martino-Villetta si trova lungo la costa ad est del centro storico e qui i prezzi degli immobili in vendita sono altrettanto elevati. Anche questa infatti è una zona molto gettonata, che gode di un’ottima reputazione ed attira orde di turisti. Vale dunque la pena prendere in considerazione l’acquisto di un monolocale soprattutto se l’intenzione è quella di metterlo a rendita affittandolo oppure se ci si può permettere di non badare troppo alle spese.

Verezzo-San Romolo

La zona Verezzo-San Romolo è invece consigliata a chi cerca un immobile da acquistare che non sia eccessivamente costoso. Siamo infatti nell’unico quartiere della città che non gode dell’affaccio sul mare: si trova a nord ed è piuttosto ampio dunque di appartamenti ce ne sono parecchi sia da acquistare che da affittare. Non conviene scartare a priori questo quartiere, in quanto poco distante dal centro storico e rappresenta una soluzione low cost per molti turisti, che non rinunciano a priori a tale opzione.