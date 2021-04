Frontaliera non può fare il 'richiamo' del vaccino al 'drive' perchè non ha l'auto e chiede lumi all'Asl

Una nostra lettrice, Adriana Gagliano, ci ha scritto per segnalare quanto accadutole in relazione alla iniezione di ‘richiamo’ del vaccino da fare come lavoratrice frontaliera:

“A me come a tanti altri frontalieri, è stato spostato l'appuntamento del richiamo del vaccino per ben due volte. Il nuovo appuntamento mi viene dato per il 7 maggio al ‘drive through’ di Taggia. Informo subito la mia interlocutrice che io sono sprovvista di un mezzo mio e che non ho nessuno che mi possa accompagnare e che quindi non posso farlo al ‘drive’. La risposta, che mi è stata anche data in maniera molto scocciata e brusca è stata ‘Signora non so cosa dirle si presenti lo stesso al drive che sono costretti a farglielo’. Certo, già mi vedo in piedi, in coda in mezzo alle macchine, ma stiamo scherzando? Stamani contatto il centro vaccinale di Taggia e l’interlocutrice (decisamente più gentile della prima) resasi conto dell'assurdità della cosa mi dice ‘Certo che non può presentarsi li in piedi tra la fila di macchine, non scherziamo’. Purtroppo mi dice che però lei non può aiutarmi in nessuna maniera perchè non gestiscono loro queste cose qui. Mi dice di richiamare il numero che mi ha contattato ieri, rimbalzandomi nuovamente. Già non è normale che un residente di Ventimiglia sia costretto ad andare fino a Taggia, quando abbiamo un centro vaccinale in città e a Camporosso, ma è ancora meno normale che se un cittadino è sprovvisto di un mezzo, si ritrovi in una situazione come la mia”.

Abbiamo chiesto informazioni in merito all’Asl che ci ha così risposto: “Ci rammarichiamo dell’accaduto e verificheremo, ma è bene però precisare che, al ‘drive’ una persona non può andare da sola ma deve essere accompagnata. Il ‘vaccinato’, infatti, non può guidare e ricevere il vaccino. La situazione, però, ci sembra molto strana perché, a tutti coloro a cui diciamo di andare al ‘drive’, ricordiamo che devono farsi accompagnare. Comunque verificheremo e cercheremo di andare incontro alle esigenze della signora”.