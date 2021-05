Coronavirus: calo dei positivi in provincia di Imperia (33) e tasso di positività ligure stazionario (6,63%)

Numeri sempre buoni , sia in regione che nella nostra provincia per il bollettino giornaliero relativo al Covid. Calano i positivi giornalieri nell’imperiese e rimane pressoché stabile (seppur in lieve rialzo) il tasso di positività in Liguria.

Ospedalizzati: 535 (-11); 65 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 105 (+2); 8 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 95 (-2); 12 (-) in terapia intensiva

San Martino - 95 (-9); 20 (-2) in terapia intensiva

Galliera - 59 (-4); 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (+1)

Asl 3 - 87 (+2); 5 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 34 (-1); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 58 (-); 9 (-) in terapia intensiva