Sanremo: scatta il primo weekend 'giallo' con l'ora dell'aperitivo ma con l'ordinanza anti assembramento (Foto e Video)

Primo fine settimana con bar e ristoranti aperti a Sanremo e prime ‘prove di libertà’ per chi ama fare il classico aperitivo serale o andare a mangiare fuori, seppur con le restrizioni del caso, visto che permane il coprifuoco alle 22, con la chiusura dei locali alla stessa ora.

Dopo le prime prove dei giorni scorsi, seppur condite dal cattivo tempo, stasera si comincia a ‘fare sul serio’ e, infatti, è arrivata l’Ordinanza del Sindaco Alberto Biancheri, per applicare le misure anti assembramento. Mentre è stato confermato dalla Giunta il rinnovo della delibera dello scorso anno (‘spazio aperto’) che consentirà ai gestori di bar e ristoranti di allargare i propri dehors, c’è ancora qualche ‘mugugno’ da parte di chi non ha gli spazi dove sistemare tavoli e sedie all’aperto e che, con le normative nazionali, rimane praticamente al ‘palo’.

Questa sera, grazie anche al tempo che è migliorato rispetto ai giorni scorsi, si è registrata la presenza di molti giovani e anche meno giovani che hanno approfittato per tornare al classico rito dell'aperitivo sotto l'occhio attento delle forze dell'ordine e almeno per ora le norme anti-contagio sono state rispettate.

Domani, purtroppo, il meteo non darà una mano ai locali visto che le previsioni non sono certo delle migliori. Stasera, anche se il cielo non è dei migliori, non dovrebbe piovere e l’aria del pre weekend ha portato tanta gente nei locali, con la voglia di tornare alla normalità.

C’è un po’ di preoccupazione per il distanziamento sociale, che in molti casi lo scorso anno non è stato rispettato, nonostante proprio ‘Spazio aperto’ la delibera del Comune che consentirà anche quest’anno l’allargamento dei tavoli. Intanto parte il primo fine settimana in ‘giallo’ della stagione e, seppur con le note restrizioni, qualcosa in più si può fare. Accontentiamoci e facciamo attenzione alle normative, per fare in modo che al più presto si torni alla vita normale.