Sanremo: domani il Mercato Annonario sarà aperto come chiesto da Confesercenti, ma solo fino alle 14

Il Mercato Annonario di Sanremo sarà aperto anche domani, sabato 1° maggio. Il Comune ha accolto la richiesta arrivata in settimana da parte di Confesercenti, ma la chiusura sarà anticipata di un’ora: alle 14 anziché alle 15. L’apertura, invece, resta confermata alle 6.

Come si legge sul documento del Comune, la richiesta di Confesercenti è stata ritenuta “pertinente in quanto riduce l’orario di chiusura prevista dall’ordinanza sindacale n° 91/2020 per le ore 15.00 alle ore 14.00 favorendo le attuali condizioni imposte dalle normative Anti-Covid19, che comunque rimangono dispositive, in particolare riguardo alle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza”.