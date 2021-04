Imperia, domani riaprono i musei cittadini, l'assessore Roggero: "Venite a visitarli tra un aperitivo e l'altro, abbiamo bisogno di bellezza"

“Sostenente la cultura e visitate i nostri musei che sono interessanti e belli e che sicuramente sono un luogo di serenità spensieratezza e soprattutto sicuri. Abbiamo bisogno di bellezza. È giusto sostenere l’economia, lo shopping, e andare al ristorante, ma sosteniamo anche la cultura che male non fa. Tra un aperitivo e l’altro andate a visitare i nostri siti culturali”. Questo è l’invito che l’assessore comunale di Imperia con delega alla Cultura, Marcella Roggero, rivolge ai cittadini tramite la nostra testata. Ieri la Giunta comunale ha approvato la delibera riguardante le riaperture e le modalità di accesso dei musei e di altri siti.

Con il passaggio in zona gialla della Liguria dal 26 aprile scorso ha riaperto la biblioteca 'Lagorio' mentre per domani è prevista la riapertura al pubblico di Villa Faravelli e domenica quella di Villa Grock. Entrambe potranno essere visitate dalle 16,30 alle 19.30. A Villa Fravelli è consentito l’ingresso in contemporanea di 15 persone mentre di 30 a Villa Grock. Considerata l’emergenza epidemiologica in atto occorre prenotare telefonando ai numeri previsti dal Comune oppure inviare una mail all’indirizzo museimperia@gmail.com; la prenotazione va confermata entro le 24 ore precedenti. Oltre al personale in servizio, il Comune ha previsto l'impiego i 13 cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza con lo scopo di sostenere l’accesso e la fruizione dl patrimonio culturale.

Anche la galleria Rondò ripartirà a breve. Si attende con ansia la prima settimana di maggio per dare il via alle mostre. “Abbiamo ricevuto numerose richieste per allestire mostre, dichiara l'assessore Roggero, che partiranno a breve e ciò testimonia che questo spazio culturale ridato ai cittadini è necessario. Molti privati hanno infatti richiesto la galleria Rondò per esporre le proprie opere e ciò contribuisce ad ampliare l’offerta culturale cittadina”.

“Neanche questa volta ci hanno trovato impreparati- chiosa l’assessore- per adesso abbiamo previsto la riapertura di questi due siti solo una volta alla settimana e con l’orario invernale. Può essere sicuramente inteso come un servizio turistico anche per chi viene a visitare la nostra città nel fine settimana. Restiamo in attesa di comprendere le determinazioni del Governo per procedere ad una rimodulazione degli orari e soprattutto per organizzare al meglio il calendario estivo delle iniziative sul territorio. Ancora dobbiamo attendere le decisioni in merito al coprifuoco”.

Troppo presto per svelare i dettagli della programmazione degli eventi per l’estate 2021, ma gli uffici comunali sono già a lavoro. “Insieme all’assessore Oneglio e Vassallo, su richiesta del sindaco Scajola, dichiara l'assessore Roggero, ci stiamo confrontando per elaborare un calendario che sicuramente terrà conto delle esigenze di tutti i tipi di pubblico. Comprenderà infatti tutte le arti, come il teatro, la musica, il cinema all’aperto, e la letteratura con varie rassegne. Non posso svelare i particolari, ma dico che stiamo lavorando per soddisfare tutte le tipologie di pubblico, di tutte le età”.