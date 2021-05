Cervo: via alla campagna informativa sulla raccolta differenziata

Con il mese di maggio partirà nel Comune di Cervo la campagna informativa sulla raccolta differenziata rivolta alle utenze non domestiche (operatori turistici, commerciali, ecc.) e organizzata dal gruppo Egea Ambiente di Alba, incaricato della pulizia urbana e della raccolta dei rifiuti nel Golfo Dianese. La campagna ha l’obiettivo di illustrare le modalità di conferimento dei rifiuti nell’ottica di ottimizzare sempre più la raccolta differenziata sul territorio. Non mancheranno controlli per la verifica del corretto smaltimento da parte dei delegati del gruppo Egea Ambiente e della Polizia Municipale di Cervo.