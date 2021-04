La Provincia chiede finanziamento da 3,7 milioni di euro per la nuova sede dell'Alberghiero a Taggia

La Provincia di Imperia ha chiesto al MIUR 3,7 milioni di euro per far nascere una nuova scuola a Taggia. L'edificio servirà a ospitare la sede definitiva dell'istituto Alberghiero della riviera dei fiori.

Attraverso un tavolo di confronto tra Comune di Taggia e Provincia, in questi mesi si sono poste le basi per questo progetto nato per dare un futuro migliore all'Istituto Ruffini. L'Alberghiero è una prestigiosa realtà scolastica ma da tempo vive in una condizione di precarietà: tra problemi strutturali e classi sparse sul territorio, ospitate in compresenza con altre scuole e senza una palestra agibile.

Con questa operazione l'ente ha scelto di concentrare su un solo progetto gli eventuali fondi che potrebbero arrivare da Roma e non distribuirli a pioggia negli istituti degli altri comuni. Questa richiesta di finanziamento, evidenzia una volontà collegiale da parte dei sindaci della provincia di dare priorità all'Alberghiero, una vera e propria istituzione nazionale, con successi in ambito internazionale.

Se il MIUR accoglierà la richiesta della Provincia, la nuova scuola verrà realizzata all'interno dell'area delle ex Caserme Revelli di Taggia, su una superficie di proprietà comunale. Per questo, se arriveranno i fondi, sarà necessario un accordo di programma tra l'amministrazione tabiese e l'ente provinciale.

“Abbiamo presentato questa importante richiesta di finanziamento e inviato un progetto al Ministero per ottenere questa somma dai fondi scolastici. - afferma il presidente della Provincia, Domenico Abbo - Abbiamo deciso di puntare tutto sull’Alberghiero, il nostro istituto su base provinciale caratterizzato da alcuni problemi logistici. Se la richiesta verrà accettata e ci auguriamo di ricevere risposta in tempi rapidi dovremo procedere a siglare un accordo con il Comune, i cui contenuti sono ancora in fase di studio”.

Bocche cucite dalla Provincia e dal Comune per quanto riguarda i termini dell'accordo. Appare tuttavia evidente che se la nuova scuola verrà realizzata, l'Istituto Alberghiero dovrà lasciare l'iconica villa sul lungomare di Arma di Taggia, la prestigiosa sede da dove sono usciti tanti talenti della ristorazione e della cucina.