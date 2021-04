Un nostro lettore, F.P., ci ha scritto per ringraziare il reparto Oncologia dell’ospedale di Sanremo:

“In un momento in cui tutti o quasi si lamentano di tutto, sento l'obbligo di fare i miei ringraziamenti e complimenti al reparto Oncologia di Sanremo che, nonostante traslochi e sistemazioni quasi di fortuna, non ha cessato per un sol giorno di curare e assistere i pazienti oncologici. I miei complimenti e ringraziamenti a tutti”.