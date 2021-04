Pallanuoto: Serie B Maschile, via al girone di ritorno. I convocati della Rari Nantes Imperia per la trasferta a Lago Figoi

Comincia il girone di ritorno e la Rari Nantes Imperia scenderà in vasca a Lago Figoi. Ad attendere i giallorossi ci sarà il Centro Nuoto Sestri per la prima di tre trasferte, nella seconda parte di stagione.

La direzione dell'incontro - e la delega - verranno affidate al signor Capobianco, già fischietto dell'ultimo match della compagine imperiese. Inizio dell'incontro fissato alle ore 16:30 di sabato 1 maggio. Il match sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook 'Rari Nantes Imperia - Pagina Sportiva'.

All'andata, la partita terminò 14-5 per la Rari. Un divario che non coincise con il coraggio e le qualità della formazione di Zonari che disputò una buonissima prima parte di gara.

Per la quinta giornata, Mister Fratoni ha convocato i seguenti 13 atleti:

cap. SOMA' Andrea, Federico MERANO (portiere), Filippo AGOSTINI (portiere), Giacomo FRATONI, Samuele BARLA, Luca BRACCO, Riccardo GANDINI, Pietro CIPRIANI, Giacomo LENGUEGLIA, Filippo CORIO, Filippo TARAMASCO, Andrea SOMA', Giacomo GROSSO, Davide CESINI.