Piantine, attrezzi, terriccio: la Sezione Soci Coop di Sanremo sostiene l’orto sociale dei 'Deplasticati'

Piantine, attrezzi da giardinaggio, terriccio per la semina. L’associazione 'I Deplasticati' potrà acquistarli, grazie al sostegno della Sezione Soci Coop Liguria di Sanremo, per coltivare l’orto sociale che trova spazio nella “Città dei Fiori' dal marzo di quest’anno.

Questa mattina il Presidente della Sezione Soci Coop di Sanremo, Sergio Crosta, ha consegnato infatti a Barbara Blengino, Presidente dell’Associazione 'I Deplasticati', due buoni spesa da 100 euro, per acquistare i prodotti Coop utili alla coltivazione nelle prossime settimane.

“I Soci di Coop Liguria - sottolinea Sergio Crosta - hanno sempre l’opportunità di essere coinvolti nella vita della Cooperativa, attraverso le attività sociali promosse qui a Sanremo e in tutta la regione. In questi anni abbiamo messo al centro la collaborazione con le istituzioni, gli enti e le associazioni del territorio, per realizzare iniziative a carattere ambientale che puntassero sulla riduzione dell’uso della plastica. L’orto sociale dell’Associazione 'I Deplasticati' è un modello di riferimento che abbiamo ritenuto importante sostenere, tanto più in questo periodo pandemico che ha messo in ulteriore evidenza l'importanza della produzione locale e la solidarietà all'interno delle comunità".

"Il gruppo di volontari che si dedicherà alla cura dell'orto, che abbiamo ricevuto in comodato gratuito - spiega Barbara Blengino, presidente dell’Associazione I Deplasticati - è composto da donne e uomini di ogni età, coinvolgendo bambini e pensionati. Questo è un progetto al quale teniamo particolarmente e l’appoggio della Sezione Soci Coop di Sanremo, che ci è sempre stata vicina nelle nostre iniziative, è fondamentale anche in questa occasione, per far decollare il nostro orto".