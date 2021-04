Covid: tamponi nelle farmacie della Liguria per cittadini e categorie economiche, modalità e costi

In Liguria, si potrà avere un tampone Covid in alcune farmacie. Un servizio che sarà attivo entro la prima metà di maggio, a disposizione dei cittadini ma non solo.

L'iniziativa è figlia di un accordo siglato tra la categoria e Regione Liguria. Per farsi fare un tampone in farmacia sarà necessaria la prenotazione e così come visto per i vaccini, solo alcune farmacie potranno effettuare il nuovo servizio.

Inoltre l'accordo siglato quest'oggi prevede che su tutto il territorio regionale sia stato imposto un prezzo calmierato in base alla tipologia di tampone: quelli semplici di prima generazione, costeranno al massimo 20 euro; i tamponi di seconda o terza generazione per cui è necessario macchinario specifico, arriveranno a un massimale di 35 euro.

"Questo accordo permetterà di aumentare la capacità di monitoraggio del sistema sanitario regionale e darà un servizio a tutti coloro che si recheranno sul nostro territorio anche in vista delle prossime vacanze. Un servizio che potrà essere declinato con gli alberghi, con le varie categorie economiche in modo da fornire un servizio più capillare" - ha sottolineato il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti.

"Con questo protocollo abbiamo messo a punto tutti gli aspetti di natura organizzativa, i requisiti strutturali e le indicazioni tecniche per svolgere l'attività di tamponatura. - aggiunge Francesco Quaglia, commissario straordinario di Alisa - Abbiamo definito qual è il livello del debito informativo che il sistema delle farmacie deve produrci. Abbiamo definito, con alcune difficoltà legate alla nuova normativa sulle certificazioni verdi, i meccanismi per definire la certificazione cartacea con validità di 48 ore sull'esecuzione dei test".

"Nella prima applicazione, noi gestiremo questa operazione e le farmacie la gestiranno, attraverso il sistema Polis, appena messo a punto per quanto riguarda le farmacie. - precisa Quaglia - Se fosse necessario lo supporteremo con provvedimento autorizzativo della Regione. Si tratta di un servizio di utilità per la collettività, a carico di chi la richiede, con una funzione importante perchè potrà essere messa a disposizione non solo del cittadino ma anche del mondo economico che avesse necessità di procederà a una verifica costante delle condizioni di non afflizione da parte del morbo. Ad esempio per quanto riguarda la popolazione a contatto con il sistema degli alberghi."

Soddisfatto anche Giuseppe Castello, presidente Federfarma di Genova. "Un accordo che ci permette di attuare quello che già da tempo sta avvenendo in altre regioni: fare i tamponi antigenici. La partenza sarà tra una settimana, 10 giorni, per avere il tempo affinché Polis sia in regola con quello che è stato richiesto".