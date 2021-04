Covid, il vice presidente della Regione a cena dal ristoratore del Movimento Imprese Italiane: "No coprifuoco"

Il vice presidente della Regione Alessandro Piana ieri sera era a Sanremo a cena con la famiglia al ristorante di Alessio Graglia, vice presidente del Movimento Imprese Italiane, l'associazione che da mesi contesta i provvedimenti del governo contro la diffusione del coronavirus. Graglia più volte è stato multato, l'ultima volta lo scorso lunedì alla riapertura dei ristoranti a cena, per non aver rispettato il coprifuoco alle 22. (QUI)



Piana è andato a cena da Graglia con la moglie e il figlio, in un orario sicuramente precedente al coprifuoco, vista la luce esterna. “Al ristorante 'Via Veneto' di Sanremo dall'amico Alessio Graglia... Sosteniamo i nostri ristoratori che sono i migliori al mondo. Sosteniamo il made in Italy”, scrive Piana che conclude il post con l'hashtag #nocoprifuoco.



La Lega, il partito di Piana, da giorni, almeno negli slogan si batte per l'abolizione del coprifuoco, che è rimasto alle 22, ma che potrebbe essere rivisto a maggio se i contagi saranno in calo. L'azione di lotta della Lega si è però fermata nei giorni scorsi, quando il partito guidato da Matteo Salvini, insieme a Forza Italia, non ha partecipato al voto dell'ordine del giorno presentato da Fdi alla Camera, proprio per l'abolizione del coprifuoco.