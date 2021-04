Covid: a Imperia tre studenti positivi, chiuso l'istituto Nautico fino al 12 maggio

Chiuso l'istituto Nautico di Imperia. La decisione dell'Asl è arrivata per la la contemporaneità di almeno 3 casi positivi di Covid-19 in tre studenti di altrettante classi "con causa contagio sociale/sconosciuta", scrive l'Asl1.



Gli studenti dovranno rimanere in quarantena, partita ieri, fino al 12 maggio. Il Nautico è la prima scuola in provincia di Imperia a chiudere dopo la riapertura dei giorni scorsi.