Molini di Triora: sabato riapertura a senso unico alternato sulla SP548

Sabato riaprirà a senso unico alternato (con semaforo) il tratto chiuso da tempo della SP548 all’ingresso di Molini di Triora. La riapertura completa avverrà entro un paio di settimane.



Il tratto di strada è rimasto chiuso da mesi dopo l’evento alluvionale di inizio ottobre. In questo lasso di tempo auto e moto sono stati dirottati sulla 'variante di Andagna', percorso alternativo che è diventato obbligato. I lavori di ripristino sono stati curati dal settore Strade-Infrastrutture della Provincia per una spesa pari a circa 400 mila euro.



L’intervento è stato particolarmente complesso: la morfologia della zona ha costretto tecnici e operai a realizzare una struttura a sbalzo molto ardita, con la carreggiata “sospesa” nel vuoto per circa due metri. Il Presidente della Provincia Domenico Abbo dice: "Quest’opera è tra quelle più importanti e impegnative di ripristino della viabilità, dopo i danni causati da frane e cedimenti".