Imperia, lotta all'emarginazione e alla discriminazione lavorativa: nasce il progetto 'R-aggiungi un pasto a tavola"

Nasce dalla sinergia tra il centro di formazione Professionale “G. Pastore” di Imperia e la 'Seris', società in house del Comune, il progetto "R-aggiungi un pasto a tavola". Adesso arriva l’approvazione della Giunta, guidata dal sindaco Claudio Scajola. Si tratta di un’iniziativa di formazione e inclusione sociale inserita nell’ambito del programma operativo 'Fse Liguria 2014-2020 asse 2, inclusione sociale e lotta alla povertà' il cui scopo è quello di favorire l’attività lavorativa delle presone ritenute maggiormente “vulnerabili” ossia a rischio di discriminazione e in generale alle persone che, per diversi motivi, sono in carico ai servizi sociali.

Nell’ambito del partenariato la 'Seris' ha il ruolo di capofila ossia quello della gestione finanziaria del finanziamento e contatto di retto con la Regione Liguria nonché la gestione degli inserimenti lavorativi ed eventuale creazione di un nuovo ramo d’azienda ed assunzione, anche a temo determinato e parziale per un periodo minimo di sei mesi e 24 ore settimanali di 6 utenti. Il centro 'Pastore' invece, si occuperà del coordinamento del progetto, della parte formativa e della gestione amministrativa a supporto della 'Seris' mentre una cooperativa, ossia la 'Nuova Assistenza Onlus' sarà il partner che assumerà tre utenti.

Il progetto è sostenuto anche dal distretto sociosanitario n°3 imperiese, dall’unione dei comuni dell’alta Valle Arroscia e dalla Croce Bianca di Pornassio. "R-aggiungi un pasto a tavola" ha quindi l’obiettivo di sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il re-inserimento lavorativo delle persone in condizione di svantaggio per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro e di emarginazione sociale e prevede un programma dove vengono prese in carico una trentina di persone appartenenti a fasce deboli sul territorio distretto socio-sanitario imperiese e l’inserimento del 50% delle stesse in un percorso formativo per assistenza familiare e del restante 50% in un percorso formativo per la veicolazione e la consegna dei pasti, con rilascio di attestato in materia di igiene alimentare per la preparazione e la somministrazione dei pasti nonché per l'eventuale creazione di un nuovo ramo di impresa all’interno della 'Seris', anche con il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale per l'acquisto di macchine e attrezzature e per l'erogazione di bonus assunzionali tramite 'Filse', il soggetto tecnico che supporta e assiste la Regione e gli altri nella progettazione, definizione e attuazione delle politiche e degli interventi a sostegno del sistema economico ligure.

Secondo quanto riportato nella determina di Giunta, le fonti di finanziamento di pertinenza della Seris ammontano a 130 mila e 600 euro (36% di quanto assegnato al partneriato) di cui 88 mila e 600 euro per il finanziamento totale delle attività che saranno svolte dalla società in house per la formazione , tirocini, progettazione e comunicazione; 30 mila euro invece, sono erogabili solo in caso di attivazione di un nuovo ramo d'azienda per veicolazione e somministrazione pasti a domicilio e sono a carico del FESR, per investimento in attrezzature, mentre Filse erogherà 12 mila euro di buoni assunzionali solo appunto in caso di assunzioni anche temporanee da parte di Seris degli utenti che prenderanno parte al progetto.