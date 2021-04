Imperia: bellissimo e affettuoso cucciolone cerca casa

Quando esser belli non è abbastanza. La famiglia si deve trasferire e non possono portarlo. Un anno, maschio con microchip e vaccinato. Arriva dal sud, ma attualmente è ligure a tutti gli effetti. Socievole con gli altri cani, molto buono con le persone. Non testato coi gatti. Cerchiamo per lui casa nella provincia di Imperia, perché ha già viaggiato tanto e vorremmo evitargli un' altra chilometrata.

Se interessati mandate un WhatsApp al 3295461841 o al 3482653906.

Si affida tramite questionario e preaffido.