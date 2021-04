Vela: la bordigotta Ludovica Bonelli tra i grandi protagonisti alle regate Optimist del ponente ligure

Negli ultimi due fine settimana si sono svolte (rispettivamente nelle acque antistanti Diano Marina e San Bartolomeo al Mare) le regate del meeting nazionale 'Trofeo Primavera' della classe Optimist, organizzate dal 'Club del mare' di Diano Marina e dal 'Club Nautico' San Bartolomeo al Mare.

A mettersi particolarmente in luce è stata la velista bordigotta Ludovica Bonelli, nata nel 2009, che ha gareggiato nella categoria under 16 mettendosi alle spalle decine di atleti più grandi di età e fisicamente più forti. Velista di grande talento, ormai più che una promessa, Ludovica ha dimostrato grande tecnica unita ad una tattica di gara sempre lucida e vincente.

Alla fine del primo weekend di regate, Ludovica è risultata terza assoluta in classifica generale e prima tra le donne, mentre lo scorso 25 aprile si è classificata seconda in classifica generale, ad un solo punto dal primo classificato, e prima tra le donne.

I prossimi impegni dell’atleta bordigotta, che gareggia per lo Yacht Club Monaco, saranno sul lago di Garda dove, dal 20 al 23 maggio, parteciperà al '39° Lake Garda meeting', regata di livello internazionale che vede la partecipazione di atleti europei e degli altri continenti.

Grandissima soddisfazione per il sodalizio monegasco, che ha piazzato ben tre atleti sul podio a Diano Marina e due a San Bartolomeo al Mare nella categoria under 16, e che punta moltissimo anche su Ludovica per confermare la validità e il prestigio della sua scuola vela e la professionalità dei tecnici che la dirigono.