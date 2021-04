Trasferta difficile domenica scorsa per il Team Legend Cars Sanremo sul circuito di Modena

Trasferta da dimenticare, quella dell’ultimo weekend a Modena per i piloti ponentini del team ‘Legend cars Sanremo’. Una serie di problemi ha infatti proibito ai driver di casa nostra di distinguersi nella gara emiliana.

“Nessuno di noi conosceva il tracciato – ha detto Omar Sassi - e durante le prove libere per prendere confidenza con il circuito ho sentito un calo di potenza al motore che, dopo qualche giro, è sparito. Ho iniziato a fare ottimi tempi ed ero molto contento della mia prova ma, iniziate le qualifiche dopo qualche giro il motore della mia Legend ha definitivamente deciso di abbandonarmi e mi sono dovuto ritirare. Rimanendo comunque a dare supporto al team nelle due gare successive, godendomi da fuori lo spettacolo incredibile che danno le nostre piccole belve”.

“Io - ci racconta Maurizio Massa – ho perso parecchio tempo alla ricerca di un assetto che mi desse feeling su un tracciato veramente tortuoso come quello modenese. Quando ho trovato un buon compromesso con la vettura sono riuscito a qualificarmi diciassettesimo. Poi in gara 1 ci sono stati parecchi incidenti ed essendoci fuori pista la ghiaia il recupero era abbastanza lungo, per cui di tempo non ne è rimasto tanto, finendo sotto la bandiera a scacchi 13°. In gara 2 ho cambiato l’assetto e ho sbagliato facendo molta più fatica e concludendo 2 in 14a posizione”.

Danilo Laura non è stato veloce come le sue linee Sistel in questa gara: “Non ho avuto una buona confidenza con la mia piccola Legend – ha detto - il tracciato con tutte quelle curve era faticoso anche nel fisico che ha retto benissimo, mentre quello che non ha fatto il suo dovere è stato il telaio. A sua discolpa devo dire che, sia nella prima gara di Castelletto che nella seconda di Varano ho avuto dei contatti decisamente forti. Le gare sono in alcuni rari casi maschie, poi da gara 1 in avanti mi si è puntata una valvola del motore per cui anche un cilindro non faceva correttamente il suo lavoro. Per cui il mio 20° posto in gara 1 e il 17° in 2 mi vanno benissimo”.

“Non mi piacciono i circuiti lenti con tutte quelle curve – ci dice Vinicio Liguori – perché io amo quelli veloci dove devi percorrere curvoni a 130 all’ora in derapata. Quelli si che mi esaltano e do il 150%, ma, purtroppo per me, quello di Modena non è così. Veramente bella la struttura: il posto, l’asfalto e il tracciato con tutti i suoi cambi di pendenza e i sali scendi, ma appunto per me troppe curve lente. Non sono riuscito in qualifica a interpretarlo al meglio infatti mi sono qualificato 16°: in gara 1 ho iniziato una rimonta che mi ha portato fino al 12° posto. Poi, in scia ad un’altra Legend e pronto per il soprasso, non vedendo cosa succedeva davanti, il pilota che mi precedeva vedendo un contatto davanti ha frenato 20 metri prima e non ho potuto fare altro che tamponarlo, solo rovinando la mia gara, fortunatamente, ma ritrovandomi ultimo. Ho iniziato un’altra rimonta che, dall’ultimo posto, mi porta sino alla 18a posizione. Gara 2, tutta un’altra storia: dopo la partenza e le classiche ‘bussate’ che ci diamo per impressionarci e metterci sotto pressione, ho cercato la massima concentrazione e mi sono divertito facendo una risalita che mi ha portato sino alla nona posizione che, se non ci fossero state due ‘Safety Car’, sarebbe migliorata fino al sesto-settimo posto. Comunque punti importanti per il campionato”.

Ora si torna a Modena, il 16 maggio, per la quarta gara di campionato, perché in teoria la gara di questa domenica si sarebbe dovuta correre in un altro circuito che non è riuscito ad avere l’omologazione per tempo.