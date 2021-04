Pallavolo: vittoria in trasferta e conquista della pool finale per la promozione in Serie B per la Grafiche Amadeo

Vincendo ieri a Savona contro il Sabazia per 3-1 la Grafiche Amadeo Riviera Volley conquista il pass per accedere alla fase finale per la promozione in Serie B, nel campionato regionale di volley maschile.

La sfida era un vero e proprio scontro diretto per accedere alla seconda fase e, superato il nervosismo e la paura del primo set perso 25-21, la squadra matuziana ha preso in mano le redini dell'incontro con un gioco attento fluido e con buone giocate tecniche. Alla fine il risultato ha visto la vittoria dei ponentini per 25-21, 20-25, 19-25, 12-25.

Tutta la squadra è stata all'altezza dell'incontro ma Maximin Korsakov, Joele Gazzera e Robert Torello hanno trascinato il gruppo sotto la regia di Pietro Balestracci. Ora viene il bello: infatti domenica sera in casa a villa Citera (ore 20), contro l’Albissola la Grafiche Amadeo si gioca non solo il primo posto ma anche la possibilità di partire con in tasca importanti punti promozione, che saranno validi nella seconda fase.

“Dobbiamo rimanere concentratissimi - spiega mister Cesare Chiozzone – perché acquisito il primo obiettivo, quello della pool promozione, adesso abbiamo la possibilità di intravedere una fase finale da protagonisti con il sogno della Serie B. Abbiamo il supporto di tutta la società e dello sponsor, Roberto Amadeo, che è il nostro primo tifoso”.