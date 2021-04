Foot Golf: Alessandro Zanini si piazza secondo nella categoria bronzo della LNF

Ottima prova per i ragazzi di Tempra FootGolf che hanno partecipato alla tappa “Footgolf Training Tour”, svoltasi al Golf Club Rapallo (GE) nella giornata di ieri martedì 27 aprile.

Da sottolineare la fantastica performance di Alessandro Zanini che termina l’evento con un punteggio di -5 sul PAR; grande soddisfazione dunque per la neoformata ASD Tempra che torna a estremo ponente ligure con un ottimo risultato in tasca, in attesa dei prossimi eventi footgolfistici.

A tal proposito, domenica 20 giugno si terrà presso il Castellaro Golf Club di Castellaro, circolo affiliato a TEMPRA Footgolf, un torneo privato accessibile a tutti, dai neofiti fino ai più grandi giocatori del settore. Più avanti ci saranno maggiori notizie a riguardo, per il momento godiamoci questo grande risultato.