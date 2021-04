Coronavirus: cinque nuovi casi di covid nel Principato di Monaco, i ricoverati sono dieci

Sono cinque i nuovi casi di covid rilevati oggi nel Principato di Monaco per un totale di 2.447 positivi dall'inizio dell'emergenza.

Questa sera al CHPG sono curate dieci persone: nove pazienti, di cui tre residenti, sono ricoverati. Un solo paziente (non residente) è in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore si registrano quattro guarigioni che portano il totale dei guariti a 2.342.