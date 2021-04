Sanremo: raccolta rifiuti domiciliare per le famiglie in quarantena, le precisazioni di Amaie Energia

Amaie Energia interviene con una nota in merito all'articolo riguardante alcune problematiche nella raccolta rifiuti domiciliare per le famiglie in quarantena.

Scrivono da Amaie Energia: “In merito all'articolo pubblicato sulla vostra testata in data 26 aprile, nel quale si parla di un disservizio nella raccolta dei rifiuti speciali prodotti da una famiglia in isolamento causa positività al Covid 19, e nel quale si afferma, testualmente, che “Amaie Energia e Comune di Sanremo hanno messo in piedi un sistema di raccolta rifiuti domiciliare per chi si trova in isolamento e, quindi, impossibilitato a conferire i rifiuti. Ma non sempre la macchina funziona”, chiediamo una rettifica, con la stessa evidenza, in quanto Amaie Energia non è responsabile del disservizio indicato nell'articolo. La raccolta domiciliare dei rifiuti speciali prodotti da soggetti in quarantena è affidata dal Comune, tramite l'Ufficio Ambiente, ad una società esterna specializzata nel trattamento di tali rifiuti che interviene su segnalazione della Asl di competenza. Amaie Energia non ha alcun rapporto con tale società specializzata e non può in alcun modo intervenire, in base ai Dpcm in vigore, nella raccolta dei rifiuti speciali per contaminazione da Covid-19”.