Imperia: cittadina segnala una situazione di degrado e pericolo in via Belgrano (foto)

“Buongiorno, volevo segnalare una situazione di degrado in via Belgrano che ormai da anni lasciata in questo stato… non si capisce perché questo edificio abbandonato in centro di Oneglia continua a essere trascurato e oltretutto quando c’è vento forte si ha paura che scenda l’impalcatura come al Cavour... Siamo stanchi si vedere questo scempio antiestetico, anche in altre zone della città... ma quanto tempo ancora dovremmo attendere per la riqualificazione dell'edificio? Proposta: potrebbe comprarlo il Comune, poi affitta i negozi o gli appartamenti a prezzi modici così finalmente l’area sarà riqualificata. Spero che il Sindaco non ci abbandoni…



I.C.”.