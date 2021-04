Chiusavecchia: canile "Gli Ulivi" questa settimana cerchiamo casa per Aston. Venite a trovarlo

Vi presentiamo Aston, un cucciolo di soli 9 mesi arrivato in canile per motivi non dipendenti da lui. È un cane molto vivace e ed espansivo, ama giocare e ha bisogno di sfogare tutta la sua energia. È un po’ irruente con gli altri animali, ma dolcissimo con le persone. Per Aston passare la maggior parte della giornata da solo, chiuso in un box è una vera agonia, piange in continuazione. Dategli una chance, venite a trovarlo al canile GLI ULIVI (Regione Gombi Ricci - strada statale n° 28, Chiusavecchia, Imperia).

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547