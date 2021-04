Sanremo: una selezione dei locali con dehors, che hanno riaperto

Finalmente il periodo di chiusura è finito per il mondo della ristorazione, ma purtroppo non per tutti. Sono aperti soltanto i locali che hanno a disposizione per i clienti uno spazio all’aperto. Nelle terrazze e giardini o nei dehors installati su strade e piazze sono comparsi nuovamente tavoli e ombrelloni e in alcuni casi anche stufette per combattere il freddo delle serate primaverili. Le aperture al momento riguardano soltanto i locali con spazi all’aperto. Vediamo una prima selezione di locali aperti a Sanremo con orari di apertura e chiusura che potranno subire variazioni in questi primi giorni di ripartenza.

Dalle parti di Piazza Bresca, che rimane il cuore della movida cittadina sono aperti:

Ristorante Chicco & Rosa in via Gaudio 42 tel. +39 0184 507981 (Chiuso il giovedì. Aperto a pranzo e cena gli altri giorni)

Ristorante Trattoria Da Nico', piazza Bresca, 9, Tel +39.0184.50.19.88

Ristorante Il Molo, corso Nazario Sauro, 25 Tel. +39 0184 638483 (chiuso il mercoledì. Aperto anche per cena il venerdì e sabato. Aperto solo per pranzo gli altri giorni).

Il Dehor del Marinaio, Corso Nazario Sauro, 23, Tel +39 0184 506721 (Chiuso il lunedì per pranzo. Aperto pranzo e cena gli altri giorni).

Se invece preferita la calma di un giardino verde e la facilità di parcheggio:

Ristorante Boscobello, Corso degli Inglesi, 374, tel. +39 0184.542539 (aperto gio/ven. alla sera, sab/domenica pranzo e cena)

Se cercate una pizzeria con cucina ristorante

Ristorante Pizzeria Mediterraneo, in via V. Gioberti, 20 Tel +39 0184 501462 (Aperto tutti i giorni per pranzo).

Ristorante Pizzeria Pesce Innamorato in Corso Trento E Trieste 2 Tel: +39 347 292 2964 (Chiuso il lunedì. Aperto pranzo e cena tutti gli altri giorni).

Pizzeria Napoletana Giovanni Senese, Via Scoglio, 14 Tel +39 0184 189 7825 (Sempre aperto a pranzo e cena)

Via Veneto Pizzeria e Osteria Ligure, viale, Giardini Vitt. Veneto, 22, Tel +39 0184 504731 (Aperto tutti i giorni a pranzo e cena).

Pizzeria Bar Trattoria Via Dante, via Dante Alighieri, 175 Tel 0184 189 7617 (Sempre aperto).

Ristorante Salsadrena, Corso Imperatrice, 45 Tel +39 333 7885272 (Chiuso il lunedì. Il martedì aperto solo per cena. Aperto a pranzo e cena gli altri giorni)

Sulla pista ciclabile e immersi nella fioritura del parco costiero ecco il

Ristoro La Vesca Tel +39 334 766 6315 (Aperto tutti i giorni dalle 8:00 fino...a dopo l'aperitivo!)

Se siete in centro e volete assaggiare specialità formaggi e salumi d’eccellenza provate il tagliere della nuova Salsamenteria, via Cavour, 14, con ingresso e dehor in piazza Borea d’Olmo Tel 0184 189 3738 (Chiuso la domenica. Aperto a pranzo e cena gli altri giorni).

Se cercate una ristorazione veloce

Bar Max al porto vecchio di Sanremo, Corso Nazario Sauro 21 di fronte a Porto Vecchio Tel +39 0184 503614 (Sempre aperto dalle 12:00 alle 22.00)

Pane amore e fantasia, in via XX Settembre 18 Tel +39 391 423 4257 (Sempre aperto)

Cocoon Sanremo, Via Cavour 24 Tel 0184 610772 (Chiuso la domenica. Aperto dalle 7:00 alle 18:00 gli altri giorni)

Dumi Bar, in via Alessandro Manzoni, 51 Tel +39 331 243 9050 (Sempre aperto)

Marzio Bistrot, via Gaudio, 4 Tel +39 334 192 2442 (Chiuso il lunedì. Aperto a pranzo e cena gli altri giorni)

E se volete chiudere in dolcezza la giornata

Gelateria Lollipop, in piazza Colombo 12 Tel. +39 339 867 6348 (Aperta tutti i giorni).