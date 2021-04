Quad: il driver sanremese Patrick Turrini conquista l’argento a Bellinzago Novarese

Buona la prima per il talento sanremese Patrick Turrini, che a Bellinzago Novarese incassa l’argento con un solo punto di scarto dal leader in classifica.

La cronaca sportiva di giornata dedicata al massimo campionato azzurro sulle 4 ruote artigliate ha subito dato ragione al frontman Turrini Motorsport che si è imposto in gara 1 QX1 come mattatore assoluto. 18 minuti più 2 giri di adrenalina pura dove Patrick ha fatto subito capire di che pasta è fatto e di quanto il pilota sia geloso della sua tabella rossa di campione italiano in carica.

La seconda manche si è rivelata più sotto tono per il pilota sanremese che si è visto obbligato a tirare fuori gli artigli nella supercampione e fare di nuovo la differenza con la miglior prestazione. A fine giornata Patrick torna a casa con un argento e 54 punti in tasca, per un campionato italiano partito bene dove il livello rimane altissimo.

Prossimo obbiettivo è come sempre dare il massimo strizzando l’occhio anche alla fortuna, a meno di una settimana infatti si ritornerà ad inforcare il quad per la seconda prova stagionale del campionato quadcross azzurro di scena a Bosisio Parini.