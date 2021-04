Pallavolo: vittoria a Savona e primo posto per l'Ast Italia Rvs Under 19, ora il cammino è in salita

Con la vittoria fuori casa contro il Tbc Savona per 3-0, l’Ast Italia Riviera Volley raggiunge il primo posto nel campionato regionale Under 19 maschile.

I ragazzi di Massimo Ciogli hanno ora un finale di campionato tutto in salita per riuscire passare il turno e accedere alle finali regionali. Il Finale Ligure ha un punto in meno in classifica ma con due incontri da recuperare, mentre il Volley Albissola, sempre a meno 1, è a parità di partite.

“Dobbiamo essere concentratissimi in questo finale di campionato – ha detto il coach Ciogli - non avere paura di nessuno per centrare il passaggio del turno. Decisivi saranno gli scontri diretti con il Finale ed il derby contro il Volley Primavera”.