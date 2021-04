Venerdì la manifestazione contro l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Le ragioni questa sera a '2 ciapetti con Federico'

Si terrà venerdì 30 aprile, alle ore 15 in piazza De Ferrari a Genova, la manifestazione ligure contro l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Un’iniziativa, organizzata dalla Confederazione Unitaria di Base (CUB), che si è già svolta in altre regioni d’Italia.

Un tema molto delicato ed importante (in Italia riguarda circa 130 mila operatori sanitari) che sarà al centro della puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ in onda questa sera alle ore 20:45 condotta da Federico Marchi. La Liguria, insieme all’Emilia Romagna, è la regione italiana dove in percentuale questa realtà è maggiormente consistente. A parlarne ed a spiegare la posizione di questi medici, infermieri ed oss che non si sono ancora vaccinati (in provincia di Imperia si stima siano circa il 20% del totale), interverranno da Milano il segretario nazionale CUB Sanità Walter Gelli, e da Genova il referente CUB Sanità Liguria Maurizio Loschi ed il referente del capoluogo Eraldo Mattarocci.

Nella seconda parte della trasmissione la psicologa Laura Arpenti analizzerà gli aspetti che questa situazione sta creando nei confronti di questa tipologia di lavoratori che si somma a quella vissuta nell’ultimo anno di emergenza Covid-19.

Tra i messaggi inviati sui social in vista della trasmissione, dopo il suo annuncio di ieri, ce ne sono diversi di operatori sanitari che spiegano la lorio scelta: “Non siamo dei No Vax, ma non vogliamo fare da cavie per un vaccino che è ancora sperimentale”; “Se non è stato ancora accertato che dopo essersi vaccinati non si possa contagiare, perché ci viene imposto?”; “Prima ci chiamavano eroi, adesso untori”; “Vaccini si, obbligo no”.

Durante la trasmissione saranno anche mostrati i risultati del sondaggio, lanciato su Facebook e su Instagram, in cui si chiedeva se fosse giusto l’obbligo di vaccinazione.

La trasmissione andrà in onda questa sera alle ore 20:45, sui siti Sanremonews e Imperianews, sulle rispettive pagine Facebook, e sulla pagina ufficiale '2 ciapetti con Federico'.

