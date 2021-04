Ventimiglia: sabato prossimo riapre al pubblico il Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi' al Forte dell'Annunziata

Sabato prossimo, con orario straordinario dalle 10 alle 16, sarà riaperto al pubblico il Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi' al Forte dell'Annunziata di Ventimiglia dopo la chiusura imposta dall’emergenza epidemiologica.

"Sino al 31 maggio - si spiega nel comunicato - il Museo sarà visitabile al prezzo ridotto di € 3,00 a persona, dal martedì al sabato dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, la prima e la terza domenica del mese dalle 10 alle 12.30. Con l'apertura, sarà visitabile anche il nuovo allestimento dedicato al vaso per il miele di origine spagnola recuperato tra i corredi funebri delle necropoli intemelie e saranno visibili alcuni reperti presenti nei depositi e ancora non esposti.

Anche quest'anno il Museo organizzerà per la primavera/estate una serie di escursioni didattiche sul territorio, all'interno del progetto Via Iulia Augusta, di cui si sta definendo il programma, un ciclo di incontri con presentazione di libri e alcune aperture speciali con visite tematiche.

Per poter usufruire della visita in sicurezza è stato predisposto un regolamento per l’accesso al Museo e realizzato un percorso con entrata e uscita separate al fine di assicurare la massima tranquillità ai fruitori, cui sarà garantita la distanza fisica necessaria (max 4 persone per sala, salvo conviventi).

I visitatori potranno accedere alla struttura solo con ingressi contingentati e dotati di mascherina, la prenotazione è consigliata durante la settimana e obbligatoria per il sabato e la domenica".