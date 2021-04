Ventimiglia: degrado all'ex convento delle Suore dell'Orto, Spinosi "Colpa dei vandali, ora provvederemo" (Foto)

Stato di degrado, a Ventimiglia alta nel complesso del convento delle Suore dell'Orto. “Si tratta di un giardino bellissimo di proprietà comunale – evidenzia il presidente del Consiglio comunale della città di confine, Andrea Spinosi - a picco sul nuovo porto e con una vista mozzafiato che spazia da Nizza fino a Capo Ampelio, è un luogo magico al quale sono molto affezionato perché qui mio papà Antonio negli ultimi anni della sua vita, insieme agli alpini ed al dottor Sergio Pallanca, fece una serie di interventi per rimetterlo a nuovo in quanto ridotto ad una discarica”.

Da diversi anni le suore non ci sono più: “Mio papà nemmeno – prosegue Spinosi - ma ci sono dei vandali, per usare un termine educato, che per l'ennesima volta hanno forzato il lucchetto dell'ingresso sul cavo, sono entrati e fatto i danni che vedete nelle foto. Un comportamento spregevole e vergognoso. Oltre a quest l'associazione a cui l'Amministrazione comunale ha affidato la manutenzione del giardino che fa poco più di niente”.

“Adesso organizzerò una bella pulizia con alpini, protezione civile, coltivatori diretti e ditta della nettezza urbana – termina Spinosi - allo stesso tempo con le maestranze comunali ripareremo e rinforzeremo il cancello dell'ingresso per renderlo più sicuro. In seconda battuta è intenzione dell'amministrazione comunale trovare anche un modo per renderlo fruibile a chi vorrà visitarlo nell'ottica del progetto di riqualificazione di tutto il compendio immobiliare che inizieremo a vagliare nel prossimo consiglio comunale che convocherò intorno alla metà di maggio”.